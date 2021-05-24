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Министр образования оценил вероятность "дистанционки" с 1 сентября

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Киев, Понедельник 24 мая 2021 08:43
Министр образования оценил вероятность "дистанционки" с 1 сентября Фото: министр образования Украины Сергей Шкарлет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Министр образования Украины Сергей Шкарлет считает, что вероятность ухода на дистанционное обучение с 1 сентября зависит от дисциплины украинцев. По его словам, нужно просто научиться жить в этих условиях пандемии.

Об этом он рассказал в интервью для РБК-Украина.

Шкарлет надеется, что вакцинация даст коллективный иммунитет. Также он рассказал, что есть базовая позиция министерства о том, что детские сады, специальные учреждения и 1-4 классы в обязательном порядке должны учиться очно.

"С сентября вряд ли мы уйдем (на "дистанционку", - ред.), потому что я надеюсь, что погода нам даст еще теплого времени года", - сказал он.

По его словам, перед отопительным сезоном, это где-то конец октября, погода, как правило, портится, тогда есть общие респираторные заболевания, связанные с переохлаждением.

Также он напомнил о платформе "Всеукраинская школа онлайн". По его словам, кроме того разработаны много собственных платформ, инноваций, которые позволяют преподавателям существенно улучшить дистанционный процесс обучения.

Напомним, МОН запустил мобильное приложение "Всеукраинская школа онлайн".

Отметим, ВОЗ предупредила об угрозе для здоровья детей в Европе из-за пандемии.

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