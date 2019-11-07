Уровень ксенофобии в Украине немного снизился

Индекс ксенофобии в Украине, рассчитанный как средняя социальная дистанция к 13 этническим и лингво-этнических группам (все группы, кроме крымских татар), сейчас находится на отметке 4,01. Об этом свидетельствуют данные опроса, который Киевский международный институт социологии (КМИС) провел в сентябре 2019 года.

Какая отмечают социологи, название индекса условное, этот индекс рассматривается как показатель, связанный с уровнем ксенофобии (ву целом же ксенофобия является сложным многомерным явлением и не может быть охарактеризована одним показателем).

По данным КМИС, уровень ксенофобии в Украине рос с некоторыми колебаниями с 1994 до 2007 года и вырос за этот период с 3,5 до 4,3 баллов (это максимальный уровень за все время наблюдений). С 2008 до 2013 года индекс снизился до 4,0 баллов.

В 2014 году КМИС провел два опроса - в феврале (балл 4,16) и в октябре (балл 4,01), средний балл 4,09 (то есть примерно 4,1). Далее индекс ксенофобии с некоторыми колебаниями немного вырос (с 4,1 до 4,2 частично за счет роста социальной дистанции к русским) и в сентябре 2019 вернулся к уровню 2013 года.

Динамика уровня ксенофобии в Украине с 1994 до 2019 (среднее для 13 этнических групп значение социальной дистанции по шкале Богардуса)

kiis.com.ua

КМИС провел собственный опрос с 8 по 23 сентября 2018 среди 2035 респондентов по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%. Погрешность значения индекса ксенофобии для массива в целом 0,09.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, в 2018 году самый высокий уровень этнических предубеждений в Украине традиционно наблюдался по отношению к ромам. Минимальная социальная дистанция для граждан Украины к украиноязычным и русскоязычным украинцам.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в августе 2018 года почти половина украинцев (44%) считали себя европейцами.