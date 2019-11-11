Уровень доверия к Зеленскому за последний месяц несколько снизился

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в начале ноября 2019 года доверяли 68,2% украинцев, не доверяли - 24,3%, баланс доверия составлял +43,9%. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По сравнению с опросом, проведенным в начале октября, баланс доверия-недоверия к президенту упал на 4,5 пункта.

По данным опроса, позитивным остается баланс доверия к главе Верховной рады Дмитрию Разумкову (+21%), однако также снизился на 5,8 пункта.

Кроме того, украинцы позитивно относятся к Олегу Сенцову (баланс +7,4%).

Баланс доверия к премьер-министру Алексею Гончаруку ушел в минус - (-2,7%), в то время как месяц назад баланс был позитивным (+6,1%).

razumkov.org.ua

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года среди 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", в конце октября 2019 года президенту Украины доверяли 66% граждан.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в начале сентября 2019 года деятельность президента Владимира Зеленского положительно оценивали 69,7% украинцев, негативно - 8,7%, а 19% посчитали, что пока рано давать оценку.