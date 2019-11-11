Рівень довіри до Зеленського за останній місяць дещо знизився

Президенту України Володимиру Зеленському на початку листопада 2019 року довіряли 68,2% українців, не довіряли - 24,3%, баланс довіри становив +43,9%. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

У порівнянні з опитуванням, проведеним на початку жовтня, баланс довіри-недовіри до президента впав на 4,5 пункти.

За даними опитування, позитивним залишається баланс довіри до голови Верховної ради Дмитра Разумкова (+21%), однак рівень також знизився на 5,8 пункти.

Крім того, українці позитивно ставляться до Олега Сенцова (баланс +7,4%).

Баланс довіри до прем'єр-міністра Олексія Гончарука пішов в мінус - (-2,7%), в той час як місяць тому баланс був позитивним (+6,1%).

razumkov.org.ua

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 7 листопада 2019 року серед 2015 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", в кінці жовтня 2019 року президенту України довіряли 66% громадян.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, на початку вересня 2019 року діяльність президента Володимира Зеленського позитивно оцінювали 69,7% українців, негативно - 8,7%, а 19% вважали, що поки зарано давати оцінку.