Уровень доверия к Зеленскому упал до 51%

В феврале 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяли 51,5% граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Как отмечают социологи, уровень доверия к Зеленскому был самым высоким в сентябре 2019 ˗ тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли ˗ только 13,5%, в феврале 2020 года ˗ соответственно 51,5% и 41%.

Верховной раде Украины в сентябре 2019 года доверяли 57% опрошенных, не доверяли ˗ 25%, в феврале 2020 года ˗ соответственно 28% и 65%.

Правительству в сентябре 2019 года доверяли 57% респондентов, не доверяли ˗ 22%, в феврале 2020 ˗ соответственно 28% и 64,5%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года правительству Украины доверяют 28% украинцев, не доверяют - 64,5% респондентов.

Как сообщало РБК-Украина, в феврале 2020 года большинство украинцев (53%) считали что события в стране развиваются в неправильном направлении, что значительно больше, чем в сентябре (17%), в декабре 2019 года (36%).