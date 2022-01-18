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Рівень довіри до соцопитувань в Україні впав до мінімуму: в чому причина

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Україна, Вівторок 18 січня 2022 13:41
Рівень довіри до соцопитувань в Україні впав до мінімуму: в чому причина Фото: населення втратило довіру до соцопитувань через фейкові опитування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У грудні 2021 року 37% українців довіряли даним соціологічних організацій, що вже давно працюють, 21% - не довіряли, інші не мали певної думки з цього приводу. Рівень довіри впав до мінімуму, який спостерігався на початку 2000-х років.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на дані регулярного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Як зазначають автори дослідження, рівень довіри до результатів соціологічних опитувань серед за останні 17 років спочатку суттєво підвищився (із 36% у 2002 до 47% у 2004), а потім залишався більш-менш стабільним з деякими коливаннями (49% плюс-мінус 2%) до 2017 року, але потім знизився до 43% 2018 році, 42% у 2019 році та 41% у 2020 році.

Динаміка рівня довіри і рівня недовіри до соціологічних центрів з 2002 до 2021 рр., %

Рівень довіри до соцопитувань в Україні впав до мінімуму: в чому причина

Баланс довіри і недовіри до соціологічних центрів (відсоток тих, хто довіряє, мінус відсоток тих, хто недовіряє) з 2002 до 2021 рр.

Рівень довіри до соцопитувань в Україні впав до мінімуму: в чому причина

Як зазначив генеральний директор КМІС Володимир Паніотто: головні причини зниження довіри такі:

  • "- діяльність псевдо-соціологічних компаній, які оприлюднюють фейкові дані,
  • - низький рівень соціологічної культури політиків і журналістів (вони плутають різні види рейтингів, електоральні рейтинги і довіру, порівнюють опитування за допомогою смартфонів зі звичайними телефонними опитуваннями тощо і тому їм здається, що є велика різниця між різними даними)
  • - нарешті (і можливо найгірше) те, що цинічні політичні сили все частіше використовують брудні політтехнології: політологи, що на них працюють, ЗМІ, що їм належать, блогери в соціальних мережах свідомо знищують довіру до професійних компаній, якщо результати опитування вони вважають невигідними для своєї політичної сили (навіть тоді, коли самі вони вважають ці результати достовірними)".

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 3 по 11 грудня 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера опитано 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, у грудні 2020 року 41% українців довіряли даним соціологічних організацій, що вже давно працюють, 21% - не довіряли, інші не мали певної думки з цього приводу.

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