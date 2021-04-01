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Уровень COVID-госпитализаций превышен уже в 22 регионах Украины

Новина українською → Украина, Четверг 01 апреля 2021 10:55
Уровень COVID-госпитализаций превышен уже в 22 регионах Украины Фото: ситуация ухудшилась в Донецкой области (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине показатель госпитализаций пациентов с COVID-19 превышен в 22 из 25 регионов. За сутки ситуация ухудшилась в Донецкой области.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 1 апреля в Донецкой области показатель госпитализаций составляет 60,9 при норме 60 на 100 тысяч населения. За сутки этот показатель в области увеличился на 1,4.

Всего в Украине осталось лишь три области, которые соответствуют этому показателю - Кировоградская (41,6), Луганская (41,9) и Херсонская (42,5).

Самая плохая ситуация с госпитализациями наблюдается в Хмельницкой области 122,2, в Киеве он составляет 110,1.

При этом по показателю загруженности кроватей с кислородом антилидером является Киев - 84,3% занятых коек при норме 65%. Также этот показатель превышен еще в пяти областях - Житомирской (71,1%), Киевской (69%), Львовской (70.9%), Николаевской (69,9) и Одесской (65,4%).

Отметим, в "красной" зоне карантина остаются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Остальные регионы - в "оранжевой" зоне, кроме Херсонской области, которая остается последним "желтым" регионом.

Напомним, в Украине за сутки выявили 17 569 новых случаев коронавируса. При этом второй день подряд фиксируют антирекорды по числу летальных случаев.

Отметим, в конце марта большинство украинцев (63%) поддерживают введение жесткого карантина.

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