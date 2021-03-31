ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине эпидпорог коронавируса не превышен в четырех областях

Новина українською → Украина, Среда 31 марта 2021 11:02
В Украине эпидпорог коронавируса не превышен в четырех областях Фото: в Киеве и 20 областях эпидпорог выше нормы (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине эпидемиологический порог коронавируса не превышен в четырех областях. В Киеве и 20 областях он выше нормы.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Так, не превышен эпидпорог в Херсонской (86,5% при норме 100%), Винницкой (92,2%), Хмельницкой (92,3%) и Черновицкой (95,2%) областях. Больше всего данный показатель превышен Тернопольской области (206,2%). В Киеве он составляет 121,2%.

Уровень госпитализаций также не превышает норму лишь в четырех регионах: Кировоградской (40,1 при норме 60 на 100 тысяч населения), Луганской (40,3), Хмельницкой (43,3) и Донецкой (59,5) областях.

Единственным регионом в "желтой" зоне остается Хмельницкая область.

"Оранжевыми" остаются - Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

В "красной" зоне 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Напомним, за сутки в Украине выявили 11 226 новых случаев COVID. Больше всего заражений в Киеве, Одесской и Харьковской областях.

Также РБК-Украина писало, что за вчера в стране подтвердили впервые с начала пандемии более 400 летальных случаев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество COVID-19 Коронавирус Эпидемия
NEWS
Число случаев растет: в Украине 11 226 новых COVID-заражений
Число случаев растет: в Украине 11 226 новых COVID-заражений
DAILY
Гид по вакцинам. Что нужно знать о прививках от COVID в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Гид по вакцинам. Что нужно знать о прививках от COVID в Украине