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Количество безработных украинцев сократилось до 1,3 млн человек

Новости » Экономика     23.12.2019 - 17:05
Количество безработных украинцев сократилось до 1,3 млн человек
Иллюстративное фото (УНИАН)

Уровень безработицы снизился до 7,3%

Количество безработных в Украине в III квартале 2019 года в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло 1,3 млн человек. Об этом свидетельствуют обследования рабочей силы Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в III квартале 2019 года составило 17,0 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 16,9 млн человек.

В III квартале 201 года уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 52,7%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 59,3%. Уровень безработицы среди рабочей силы возрасте 15 лет и старше составил 7,2%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 7,3%, что меньше, чем во II квартале 2019 года - 7,8%.

Количество безработных украинцев сократилось до 1,3 млн человек

www.ukrstat.gov.ua

Напомним, в ноябре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 288,9 тысяч безработных, что на 29,6 тысяч больше, чем в октябре 2019 года (259,3 тысяч).

Отметим, по данным опроса компании Research & Branding Group, за последние три года треть украинцев (31%) оказывались в ситуации, когда более трех месяцев не имели работы или занимались ее поиском, тогда как две трети жителей Украины (64%) в такой ситуации не оказывались.

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