Уровень безработицы в Украине в мае снизился, - Госстат

Количество безработных в Украине уменьшилось на 10,8 тыс. человек

В Украине (без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) в мае 2018 года уровень безработицы по сравнению с предыдущим месяцем снизился и составил 1,2%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

Так, в Государственной службе занятости в марте было зарегистрировано 316 тыс. безработных (тогда как в апреле число безработных составляло 326,8 тыс. человек). Таким образом, количество безработных уменьшилось на 10,8 тыс. человек. Средний размер пособия на одного безработного в марте 2018 года составил 2 426 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на март 2018 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 366,9 тыс. безработных.