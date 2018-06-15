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Уровень безработицы в Украине в мае снизился, - Госстат

НовостиОбщество    15.06.2018 - 16:33
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Количество безработных в Украине уменьшилось на 10,8 тыс. человек

В Украине (без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) в мае 2018 года уровень безработицы по сравнению с предыдущим месяцем снизился и составил 1,2%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

Так, в Государственной службе занятости в марте было зарегистрировано 316 тыс. безработных (тогда как в апреле число безработных составляло 326,8 тыс. человек). Таким образом, количество безработных уменьшилось на 10,8 тыс. человек. Средний размер пособия на одного безработного в марте 2018 года составил 2 426 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на март 2018 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 366,9 тыс. безработных.

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Теги публикации: Государственная служба статистики, безработица  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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