Рівень безробіття в Україні в травні знизився, - Держстат

Кількість безробітних в Україні зменшився на 10,8 тис. осіб

В Україні (без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) у травні 2018 року рівень безробіття порівняно з попереднім місяцем знизився і склав 1,2%. Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).

Так, в Державній службі зайнятості у березні було зареєстровано 316 тис. безробітних (тоді як у квітні кількість безробітних становила 326,8 тис. осіб). Таким чином, кількість безробітних зменшилася на 10,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги на одного безробітного в березні 2018 року склав 2 426 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на березень 2018 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 366,9 тис. безробітних.