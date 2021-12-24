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Уровень безработицы падает. Сколько украинцев остаются незанятыми

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Украина, Пятница 24 декабря 2021 15:34
Уровень безработицы падает. Сколько украинцев остаются незанятыми Фото: ищут работу 1,6 млн украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В III квартале 2021 года количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составило 16,1 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 16,0 млн человек. Количество безработного населения составило по 1,6 млн человек, что столько же, как и во II квартале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты обследования рабочей силы Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 50,4%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 56,9%.

Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше упал до 9,1%, в возрасте 15-70 лет - до 9,2% (во II квартале - 9,3%).

Уровень безработицы падает. Сколько украинцев остаются незанятыми

Напомним, в июле Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда. Прогноз на 2021 год сохранен на уровне в 9,1%, на 2022 год - на уровне 8,5%, на 2023 год улучшен с 8,5% до 8,4%.

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Государственная служба статистики
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