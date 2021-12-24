Рівень безробіття падає. Скільки українців залишаються незайнятими

У III кварталі 2021 року кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше склала 16,1 млн осіб, а у віці 15-70 років - 16,0 млн осіб. Кількість безробітного населення склала по 1,6 млн осіб, що стільки ж, як і в II кварталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати обстеження робочої сили Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 50,4%, а серед населення у віці 15-70 років - 56,9%.

Рівень безробіття серед робочої сили у віці 15 років і старше впав до 9,1%, у віці 15-70 років - до 9,2% (у II кварталі - 9,3%).