Рівень безробіття падає. Скільки українців залишаються незайнятими
У III кварталі 2021 року кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше склала 16,1 млн осіб, а у віці 15-70 років - 16,0 млн осіб. Кількість безробітного населення склала по 1,6 млн осіб, що стільки ж, як і в II кварталі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати обстеження робочої сили Державної служби статистики України.
За даними статистичного відомства, рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 50,4%, а серед населення у віці 15-70 років - 56,9%.
Рівень безробіття серед робочої сили у віці 15 років і старше впав до 9,1%, у віці 15-70 років - до 9,2% (у II кварталі - 9,3%).
Нагадаємо, в липні Національний банк України (НБУ) оновив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці. Прогноз на 2021 рік збережений на рівні в 9,1%, на 2022 рік - на рівні 8,5%, на 2023 рік поліпшений з 8,5% до 8,4%.