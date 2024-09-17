На уроки під "Червону Руту": у ліцеї Тернополя розповіли, чому відмовилися від дзвінка

У тернопільській школі-ліцеї №6 імені Назарія Яремчука замість традиційного шкільного дзвінка протягом останніх 15 років звучить мелодія пісні "Червона Рута".
РБК-Україна пише, що про це у коментарі "Суспільному" розповів директор школи Олександр Остапчук.
Він зазначає, що ідея замінити класичний дзвінок на музичний виникла через те, що звичайний – викликає неприємні відчуття у дітей. Цю пісню обрали тому, що школі присвоїли ім'я Назарія Яремчука, який свого часу виконував "Червону Руту".
За словами Остапчука, учні вже звикли до мелодії, і вона стала частиною шкільного життя. Коли ж тимчасово вмикають традиційний дзвінок під час профілактичних робіт, це викликає у дітей неприємні емоції.
Учениця 11 класу Аделіна Рудакевич зазначила, що музичний дзвінок став для неї символом шкільних років, а мелодія стала частиною ідентичності школярів, які кожного разу підспівують "дзвінку".
Соціальна педагогиня Тетяна Данилків також зазначила, що музичний дзвінок налаштовує учнів і вчителів на позитивний настрій. У школі навіть діє система "Брама настрою", де щоранку учні проходять під смайликами, які відображають їхній настрій, і з появою музичного дзвінка кількість позитивних відгуків значно зросла.
Раніше РБК-Україна розповідало, що до служби освітнього омбудсмена надходять численні звернення щодо перевірок зовнішнього вигляду учнів, які проводять педагоги та адміністрація шкіл. Деяких дітей навіть не допускають до занять через невідповідний одяг.
Омбудсмен підкреслює, що такі дії порушують право дітей на освіту та є незаконними. Педагогів закликають припинити перевірки зовнішнього вигляду, оскільки жоден внутрішній документ школи не може вимагати носіння шкільної форми.
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що підтримує відміну шкільної форми, оскільки вільний вибір одягу для дітей – це прагматичне питання.
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