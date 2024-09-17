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На уроки под "Червону Руту": в лицее Тернополя рассказали, почему отказались от звонка

Фото: Обучение в школе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В тернопольской школе-лицее №6 имени Назария Яремчука вместо традиционного школьного звонка в последние 15 лет звучит мелодия песни "Червона Рута".

РБК-Украина пишет, что об этом в комментарии "Суспільному" рассказал директор школы Александр Остапчук.

Он отмечает, что идея заменить классический звонок музыкальным возникла из-за того, что обычный – вызывает неприятные ощущения у детей. Эту песню избрали потому, что школе присвоили имя Назария Яремчука, который в свое время исполнял "Червону Руту".

По словам Остапчука, учащиеся уже привыкли к мелодии, и она стала частью школьной жизни. Когда временно включают традиционный звонок во время профилактических работ, это вызывает у детей неприятные эмоции.

Ученица 11 класса Аделина Рудакевич отметила, что музыкальный звонок стал для нее символом школьных лет, а мелодия стала частью идентичности школьников, каждый раз подпевающих "звонку".

Социальный педагог Татьяна Данилкив также отметила, что музыкальный звонок настраивает учащихся и учителей на позитивный настрой. В школе даже действует система "Брама настрою", где каждое утро ученики проходят под отражающими их настроение смайликами, и с появлением музыкального звонка количество положительных отзывов значительно возросло.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в службу образовательного омбудсмена поступают многочисленные обращения по поводу проверок внешнего вида учащихся, которые проводят педагоги и администрация школ. Некоторых детей даже не допускают к занятиям из-за неподходящей одежды.

Омбудсмен подчеркивает, что такие действия нарушают право детей на образование и являются незаконными. Педагоги призывают прекратить проверки внешнего вида, поскольку ни один внутренний документ школы не может требовать ношения школьной формы.

Министр образования и науки Оксен Лисовый заявил, что поддерживает отмену школьной формы, поскольку свободный выбор одежды для детей – это прагматический вопрос.

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ТернопольШкола