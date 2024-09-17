На уроки под "Червону Руту": в лицее Тернополя рассказали, почему отказались от звонка

Он отмечает, что идея заменить классический звонок музыкальным возникла из-за того, что обычный – вызывает неприятные ощущения у детей. Эту песню избрали потому, что школе присвоили имя Назария Яремчука, который в свое время исполнял "Червону Руту".

По словам Остапчука, учащиеся уже привыкли к мелодии, и она стала частью школьной жизни. Когда временно включают традиционный звонок во время профилактических работ, это вызывает у детей неприятные эмоции.

Ученица 11 класса Аделина Рудакевич отметила, что музыкальный звонок стал для нее символом школьных лет, а мелодия стала частью идентичности школьников, каждый раз подпевающих "звонку".

Социальный педагог Татьяна Данилкив также отметила, что музыкальный звонок настраивает учащихся и учителей на позитивный настрой. В школе даже действует система "Брама настрою", где каждое утро ученики проходят под отражающими их настроение смайликами, и с появлением музыкального звонка количество положительных отзывов значительно возросло.