Чи мають українські школярі носити форму: відповідь освітнього омбудсмена

Служба освітнього омбудсмена отримує численні звернення від батьків щодо примусу школярів носити певний одяг. Також повідомляється про "рейди" з перевірки зовнішнього вигляду учнів, які проводять педагогічні працівники та адміністрація шкіл. В окремих випадках дітей не допускають до занять через невідповідний одяг.

"Війна, повітряні тривоги, майже щоденні переміщення до укриття за 5 днів навчального року, кількагодинні вимкнення світла у школі та вдома впливають на психологічний стан дітей. І замість того, щоб забезпечувати освітній процес та дбати про безпеку дітей, частина педагогів здійснюють перевірки та "рейди" зовнішнього вигляду учнів, порушуючи закони. Вони тиснуть на дітей, а при систематичних зауваженнях здійснюють булінг дитини й, крім того, позбавляють дітей права здобувати освіту, яку й так складно здобувати за перелічених вище умов", – йдеться у дописі освітнього омбудсмена.

Вчителям і батькам нагадують, що подібні дії є незаконними і порушують право дитини на освіту. Педагогів та адміністрацію закладів освіти закликають припинити усі заходи щодо перевірки одягу учнів. Жоден статут чи внутрішній документ школи не може вимагати обов'язкове носіння шкільної форми, оскільки це суперечить законодавству.

Водночас зазначається, що єдина рекомендація полягає у тому, що одяг має бути охайним, відповідати сезону та зручним, особливо з урахуванням того, що дітям часто доводиться перебувати в укриттях. Вимоги щодо стилю, кольору чи інших атрибутів шкільного одягу неприпустимі та незаконні.

Якщо випадки щодо примусу носити шкільну форму або певної форми одягу трапляються у вашій школі, Служба освітнього омбудсмена закликає подавати скарги щодо порушення права дитини на освіту.