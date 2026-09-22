Уроки можна скорочувати до 35 хвилин: у МОН пояснили нові можливості для вчителів

Коли урок може тривати 35 хвилин

За словами міністра, педагог має право гнучко визначати тривалість заняття залежно від стану дітей. Зокрема, замість 45 хвилин урок може тривати 40 або 35 хвилин, якщо учні втомилися.

"Нам головне - досягнути програмних результатів навчання, щоб діти здобули знання. Якщо потрібно, його можна змінювати", - зазначив Бутенко.

Учителі можуть змінювати розклад

Міністр також пояснив, що вчителі можуть переставляти уроки місцями у розкладі, якщо це допоможе ефективніше опрацювати найскладніший матеріал.

За його словами, такий підхід дозволяє проводити найбільш складні предмети у той час, коли учні краще зберігають увагу та можуть якісніше засвоювати знання.