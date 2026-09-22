Уроки можно сокращать до 35 минут: у МОН объяснили новые возможности для учителей

Украинские учителя могут сокращать продолжительность уроков до 35 минут, если видят, что ученики устали, а также менять предметы местами в расписании. Главная цель - не соблюдение фиксированных 45 минут, а качественное усвоение учебного материала.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Андрея Бутенко в эфире телемарафона.
По словам Министра, педагог имеет право гибко определять продолжительность занятия в зависимости от состояния детей. В частности, вместо 45 минут урок может длится 40 или 35 минут, если ученики устали.
"Нам главное - достичь программных результатов обучения, чтобы дети получили знания. Если нужно, его можно менять", - отметил Бутенко.
Министр также пояснил, что учителя могут переставлять уроки местами в расписании, если это поможет более эффективно проработать самый сложный материал.
По его словам, такой подход позволяет проводить наиболее сложные предметы в то время, когда ученики лучше сохраняют внимание и могут более качественно усваивать знания.
Ранее мы писали о том, что во время воздушных тревог киевские школы будут работать по адаптивным алгоритмам. Те будут учитывать разные сценарии ситуации безопасности. Во время дистанционного обучения занятия будут останавливаться на несколько минут, чтобы ученики и учителя перешли в безопасное место. Затем урок будут продолжаться.
Недавно МОН подчеркнуло, что организация обучения в 2026/2027-м должна осуществляться с учетом ситуации безопасности. По состоянию на начало сентября, 90% учреждений общего среднего образования оснащены укрытиями или имеют доступ к арендованным защитным сооружениям.