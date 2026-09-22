Уроки можно сокращать до 35 минут: у МОН объяснили новые возможности для учителей

Украинские учителя могут сокращать продолжительность уроков до 35 минут, если видят, что ученики устали, а также менять предметы местами в расписании. Главная цель - не соблюдение фиксированных 45 минут, а качественное усвоение учебного материала.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Андрея Бутенко в эфире телемарафона.

Когда урок может длится 35 минут

По словам Министра, педагог имеет право гибко определять продолжительность занятия в зависимости от состояния детей. В частности, вместо 45 минут урок может длится 40 или 35 минут, если ученики устали.

"Нам главное - достичь программных результатов обучения, чтобы дети получили знания. Если нужно, его можно менять", - отметил Бутенко.

Учителя могут менять расписание

Министр также пояснил, что учителя могут переставлять уроки местами в расписании, если это поможет более эффективно проработать самый сложный материал.

По его словам, такой подход позволяет проводить наиболее сложные предметы в то время, когда ученики лучше сохраняют внимание и могут более качественно усваивать знания.