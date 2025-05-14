"Урок географії" за 16 000 доларів: учителька нелегально відправляла чоловіків за кордон

У Вінницькій області вчителька географії організувала незаконну схему переправлення осіб через кордон. Вона координувала маршрути для перетину чоловіками державного кордону України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державної прикордонної служби України.
Оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки по Могилів-Подільському прикордонному загону ГВЗВВБ "Південь" Державної прикордонної служби України разом з правоохоронцями викрили канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон.
Цікавим є те, що зловмисниця працює вчителькою географії в Вінницькій області. Проте, замість своїх прямих обов’язків вчити дітей, вона вирішила використовувати знання у незаконній діяльності.
Організаторку було затримано під час передачі коштів. Проведено санкціоновані обшуки, в ході яких вилучено гроші, чорнові записи, мобільні телефони та автомобіль.
Зловмисниці повідомлено про підозру за ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
Зауважимо, що окрім вчительки сьогодні також було викрито правоохоронця та його спільника, які організували нелегальну схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон до Білорусі. Вони "надавали свої послуги" у Рівненській області.
Наразі відомо, що правоохоронця судитимуть.
Нагадаємо, що раніше поліція провела масштабну спецоперацію, а саме в 19 областях. Правоохоронці здійснили понад 270 обшуків, викрили нові канали нелегального виїзду та вручили підозри фігурантам.
Варто зауважити, що під час воєнного стану спроби нелегального виїзду за кордон караються відповідно до Кримінального кодексу України.
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