"Урок географії" за 16 000 доларів: учителька нелегально відправляла чоловіків за кордон

Оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки по Могилів-Подільському прикордонному загону ГВЗВВБ "Південь" Державної прикордонної служби України разом з правоохоронцями викрили канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон.

Цікавим є те, що зловмисниця працює вчителькою географії в Вінницькій області. Проте, замість своїх прямих обов’язків вчити дітей, вона вирішила використовувати знання у незаконній діяльності.



За даними слідства, жінка здійснювала пошук клієнтів, проводила інструктаж та координувала маршрути для перетину кордону поза пунктами пропуску. Свої послуги вона оцінювала в 16 тисяч доларів з особи.

Організаторку було затримано під час передачі коштів. Проведено санкціоновані обшуки, в ході яких вилучено гроші, чорнові записи, мобільні телефони та автомобіль.

Зловмисниці повідомлено про підозру за ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".