Уродженця Бердичева підозрюють у держзраді, він у складі ПВК "Вагнера" воював під Бахмутом

Правоохоронці оголосили підозру уродженцю Бердичева (Житомирська область) у держзраді. Він на боці "вагнерівців" воював під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Деталі справи

За даними слідства, підозрюваний - раніше судимий уродженець Бердичева, який у 2019 році виїхав до РФ. Там він потрапив до в'язниці, а в листопаді 2022 року пішов служити в приватну військову компанію "Вагнера".

Після повномасштабного російського вторгнення у складі військ ворога він був передислокований на тимчасово окуповану територію України.

Найманець воював під Бахмутом

У лютому-травні 2023 року підозрюваний брав активну участь у запеклих боях, які "вагнерівці" вели проти Сил оборони України на території Донецької області, зокрема в сутичках під Бахмутом.

Фото: Найманець (facebook.com/pgo.gov.ua)

Чоловік вихвалявся в соцмережах статусом "вагнерівця" та в онлайн-спілкуванні обіцяв приятелям незабаром прийти в місто разом із ПВК "Вагнера".

Йому загрожує довічне

Найманцю повідомили про підозру в державній зраді та участі у воєнізованому збройному формуванні держави-агресора, яке веде бойові дії проти ЗСУ.

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Кримінальні справи проти зрадників і колаборантів

СБУ заочно повідомила підозру митрополиту УПЦ МП. Прихильник російської агресії благословив "приєднання" Луганська до РФ.

Також гауляйтеру окупованого Сєвєродонецька в Луганській області та двом іншим колаборантам оголосили підозри. Їх готуються оголосити в розшук.