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Уродженця Бердичева підозрюють у держзраді, він у складі ПВК "Вагнера" воював під Бахмутом

П'ятниця 12 січня 2024 15:20
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Уродженця Бердичева підозрюють у держзраді, він у складі ПВК "Вагнера" воював під Бахмутом Архівне фото: Уродженця Бердичева підозрюють у держзраді (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці оголосили підозру уродженцю Бердичева (Житомирська область) у держзраді. Він на боці "вагнерівців" воював під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

За даними слідства, підозрюваний - раніше судимий уродженець Бердичева, який у 2019 році виїхав до РФ. Там він потрапив до в'язниці, а в листопаді 2022 року пішов служити в приватну військову компанію "Вагнера".

Після повномасштабного російського вторгнення у складі військ ворога він був передислокований на тимчасово окуповану територію України.

Найманець воював під Бахмутом

У лютому-травні 2023 року підозрюваний брав активну участь у запеклих боях, які "вагнерівці" вели проти Сил оборони України на території Донецької області, зокрема в сутичках під Бахмутом.

Уродженця Бердичева підозрюють у держзраді, він у складі ПВК &quot;Вагнера&quot; воював під Бахмутом

Фото: Найманець (facebook.com/pgo.gov.ua)

Чоловік вихвалявся в соцмережах статусом "вагнерівця" та в онлайн-спілкуванні обіцяв приятелям незабаром прийти в місто разом із ПВК "Вагнера".

Йому загрожує довічне

Найманцю повідомили про підозру в державній зраді та участі у воєнізованому збройному формуванні держави-агресора, яке веде бойові дії проти ЗСУ.

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Кримінальні справи проти зрадників і колаборантів

СБУ заочно повідомила підозру митрополиту УПЦ МП. Прихильник російської агресії благословив "приєднання" Луганська до РФ.

Також гауляйтеру окупованого Сєвєродонецька в Луганській області та двом іншим колаборантам оголосили підозри. Їх готуються оголосити в розшук.

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Російська Федерація Житомир Донецька область Бахмут ПВК Вагнера Бердичев Війна в Україні
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