Уродженця Бердичева підозрюють у держзраді, він у складі ПВК "Вагнера" воював під Бахмутом
Правоохоронці оголосили підозру уродженцю Бердичева (Житомирська область) у держзраді. Він на боці "вагнерівців" воював під Бахмутом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі справи
За даними слідства, підозрюваний - раніше судимий уродженець Бердичева, який у 2019 році виїхав до РФ. Там він потрапив до в'язниці, а в листопаді 2022 року пішов служити в приватну військову компанію "Вагнера".
Після повномасштабного російського вторгнення у складі військ ворога він був передислокований на тимчасово окуповану територію України.
Найманець воював під Бахмутом
У лютому-травні 2023 року підозрюваний брав активну участь у запеклих боях, які "вагнерівці" вели проти Сил оборони України на території Донецької області, зокрема в сутичках під Бахмутом.
Фото: Найманець (facebook.com/pgo.gov.ua)
Чоловік вихвалявся в соцмережах статусом "вагнерівця" та в онлайн-спілкуванні обіцяв приятелям незабаром прийти в місто разом із ПВК "Вагнера".
Йому загрожує довічне
Найманцю повідомили про підозру в державній зраді та участі у воєнізованому збройному формуванні держави-агресора, яке веде бойові дії проти ЗСУ.
Йому загрожує довічне позбавлення волі.
Кримінальні справи проти зрадників і колаборантів
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