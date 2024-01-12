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Уроженца Бердичева подозревают в госизмене, он в составе ЧВК "Вагнера" воевал под Бахмутом

Пятница 12 января 2024 15:20
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Уроженца Бердичева подозревают в госизмене, он в составе ЧВК "Вагнера" воевал под Бахмутом Архивное фото: Уроженца Бердичева подозревают в госизмене (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители объявили подозрение уроженцу Бердичева (Житомирская область) в госизмене. Он на стороне "вагнеровцев" воевал под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

По данным следствия, подозреваемый - ранее судимый уроженец Бердичева, который в 2019 году выехал в РФ. Там он попал в тюрьму, а в ноябре 2022 года пошел служить в частную военную компанию "Вагнера".

После полномасштабного российского вторжения в составе войск врага он был передислоцирован на временно оккупированную территорию Украины.

Наемник воевал под Бахмутом

В феврале-мае 2023 года подозреваемый принимал активное участие в ожесточенных боях, которые "вагнеровцы" вели против Сил обороны Украины на территории Донецкой области, в частности в столкновениях под Бахмутом.

Уроженца Бердичева подозревают в госизмене, он в составе ЧВК &quot;Вагнера&quot; воевал под Бахмутом

Фото: Наемник (facebook.com/pgo.gov.ua)

Мужчина хвастался в соцсетях статусом "вагнеровца" и в онлайн-общении обещал приятелям вскоре прийти в город вместе с ЧВК "Вагнера".

Ему грозит пожизненное

Наемнику сообщили о подозрении в государственной измене и участии в военизированном вооруженном формировании государства-агрессора, которое ведет боевые действия против ВСУ.

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Российская Федерация Житомир Донецкая область Бахмут ЧВК Вагнера Бердичев Война в Украине
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