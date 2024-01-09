Гауляйтеру окупованого Сєвєродонецька оголосили нову підозру: що закидають колаборанту

Гауляйтеру окупованого Сєвєродонецька в Луганській області та двом іншим колаборантам оголосили підозри. Їх готуються оголосити в розшук.

Про кого йдеться

З липня 2022 року і дотепер на території тимчасово окупованої Луганської області діє злочинне угруповання. Створив і очолив його так званий "глава адміністрації міста Сєвєродонецьк ЛНР", який почав співпрацювати з ворогом ще з 2014 року. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну він був "главою адміністрації міста Брянки "ЛНР".

До діяльності псевдооргану влади він залучив проросійськи налаштованих мешканців регіону. На посаду "заступника голови" було призначено колишню керівницю одного з відділів Департаменту соцзахисту населення Луганської обласної ВЦА, яка після вересневих "виборів" 2023 року стала "главою ради міського округу міста Сєвєродонецьк".

Фото: Колаборанти Сєвєродонецька (facebook.com/UA.National.Police)

Очолила окупаційне "управління освіти" - ексначальниця підрозділу Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА, яка займалася господарськими питаннями.

Що стало причиною для оголошення підозр

Підозрювані поширюють антиукраїнські наративи шляхом організації публічних заходів за участю представників так званого "уряду ЛНР" і РФ.

"Задокументовано проведення понад 30 таких заходів із використанням російської символіки та гасел", - йдеться в повідомленні.

Крім того, фігуранти проводять збори з налагодження роботи "органів влади" в захопленому місті, дають інтерв'ю пропагандистським медіа, де відкрито підтримують державу-агресора та встановлену ним владу, утвердження окупації частини території України.

Що їм загрожує

Їм інкримінують організацію та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованих на її підтримку, та активну участь у таких заходах, вчинені організованою групою.

Наразі вирішується питання про оголошення фігурантів у розшук та обрання їм запобіжного заходу.

Окупація Сєвєродонецька та "нова влада" в місті

Голова військової адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк у червні 2022 року повідомив, що місто захопили російські війська.

Уже в серпні Офіс генерального прокурора оголосив про підозру гауляйтеру захопленого Сєвєродонецька. Однак на своїй "посаді" він пробув недовго.

У жовтні 2022 року правоохоронці повідомили про підозру в колабораційній діяльності поточному "голові" окупованого Сєвєродонецька.