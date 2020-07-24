Для урегулирования на Донбассе все равно понадобятся миротворцы, - Резников

Для урегулирования конфликта на Донбассе все равно придется прийти к институту миротворцев. Возможно удастся задействовать миротворческий мандат ОБСЕ, который еще никогда не применяли.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в интервью журналу Focus.

Как пояснил Резников, даже после принятия политического решения о выводе российских войск, на оккупированную территории не смогут зайти полиция и Национальная гвардия, поэтому придется вводить миротворцев.

"Есть такое понятие как "сохранения мира" и "создание мира". "Создание" - это силовая акция, на которую никто не пойдет, в первую очередь Совет безопасности ООН, потому что мандат очень жесткий, сложный, рискованный и дорогой. А вот "сохранение мира" - более вероятная история. Миротворцы заходят и разделяют стороны. Думаю мало кто верит, что это возможно, но теоретически - да", - отметил он.

По словам Резникова, существует вероятность применения мандата ОБСЕ, поскольку он вводится в действие в режиме консенсуса, то есть никто не имеет права вето. Вице-премьер возлагает надежду на поддержку со стороны Швеции, которая будет председательствовать в ОБСЕ в следующем году.

"Россия может согласиться (на такой вариант - ред.) если речь пойдет о режиме сохранения лица. После захода миротворцев начинается погашение горячей фазы, дальше - переходный период в присутствии международных наблюдательных администраций или комиссий, которые смогут осуществлять даже какие-то элементы переходного правосудия. Это реализуемые вещи", - добавил министр.

Напомним, ранее Резников заявлял, что Украина рассматривает вариант введения миротворцев ОБСЕ на Донбасс, но такая практика никогда не применялась в мире.

При этом во Франции скептически настроены к идее применения миротворческой миссии на оккупированном Донбассе.