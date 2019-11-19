Для урегулирования на Донбассе необходим сильный политический импульс, - Гремингер

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что для мирного урегулирования на Донбассе необходим сильный политический импульс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Гримингера.

Он отметил, что приветствует организацию встречи в нормандском формате, которая ожидается в Париже 9 декабря.

"Я благодарю президента Эммануеля Макрона за организацию встречи на высшем уровне нормандской четверки 9 декабря. Ключевые шаги, достигнутые в последнее время: обмен заключенными, меньше нарушений режима прекращения огня, реконструкция моста в Станице Луганской. Теперь нам нужен сильный политический импульс, чтобы приблизиться к устойчивому и мирному урегулированию", - написал Гремингер.

Ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что за конфликт на Донбассе отвечает Россия. Он также поприветствовал сообщения о грядущем саммите в нормандском формате и надеется на дальнейший прогресс в достижении мира.

РБК-Украина писало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возвращение украинских кораблей, захваченных Российской Федерацией в ноябре 2018 года, поспособствует прогрессу на будущих переговорах "нормандской четверки".