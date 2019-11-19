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Для врегулювання на Донбасі необхідний сильний політичний імпульс, - Гремінгер

Новини » Політика     19.11.2019 - 16:08
Для врегулювання на Донбасі необхідний сильний політичний імпульс, - Гремінгер
Фото: Томас Гремінгер (УНІАН)

Він привітав домовленості про зустріч нормандської четвірки

Генсек ОБСЄ Томас Гремінгер заявив, що для мирного врегулювання на Донбасі необхідний сильний політичний імпульс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Гримінгера.

Він зазначив, що вітає організацію зустрічі в нормандському форматі, яка очікується в Парижі 9 грудня.

"Я дякую президенту Еммануеля Макрона за організацію зустрічі на вищому рівні нормандської четвірки 9 грудня. Ключові кроки, досягнуті останнім часом: обмін ув'язненими, менше порушень режиму припинення вогню, реконструкція мосту в Станиці Луганській. Тепер нам потрібен сильний політичний імпульс, щоб наблизитися до сталого і мирного врегулювання", - написав Гремінгер.

Для врегулювання на Донбасі необхідний сильний політичний імпульс, - ГремінгерРаніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що за конфлікт на Донбасі відповідає Росія. Він також привітав повідомлення про прийдешнє саміті в нормандському форматі і сподівається на подальший прогрес у досягненні миру.

РБК-Україна писало, що генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що повернення українських кораблів, захоплених Російською Федерацією в листопаді 2018 року, сприятиме прогресу на майбутніх переговорах "нормандської четвірки".

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Новини України ДонбасТомас Гремінгер
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