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Уразили рідкісний Т-55 і гаубиці: Сили оборони знищили мережу артилерії РФ у Гуляйполі

12:21 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: українські військові (Getty Images)

Сили оборони України знищили живу силу, артилерійські системи та бронетехніку ворога у Гуляйполі Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Російські війська розглядають Гуляйполе як стратегічний плацдарм для подальшого наступу в напрямку Запоріжжя. Наявна міська забудова дозволяє противнику приховано накопичувати особовий склад і військову техніку.

Крім того, щільна інфраструктура міста використовується загарбниками для облаштування пунктів управління, розгортання вогневих позицій артилерії та запусків безпілотників.

Ураження артилерії та раритетного танка

"В межах задуму з нейтралізації наступального потенціалу противника у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ 44-а окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола здійснила серію результативних ударів по ворожим цілям в Гуляйполі", - йдеться у заяві.

Було завдано точних ударів по скупченнях піхоти, самохідних артилерійських установках, гаубицях та іншій бронетехніці. Частину ворожих цілей виявили безпосередньо на вогневих позиціях.

Серед знищеної техніки зафіксували радянський танк Т-55. Це середній танк, призначений для дій в умовах застосування ядерної зброї, який був прийнятий на озброєння армії СРСР ще у 1950-х роках.

Нагадаємо, Сили оборони України лише одним ударом дрона знищили склад артилерійських боєприпасів російських окупантів у Гуляйполі Запорізької області.

Крім того, нещодавно військовослужбовці 7-го корпусу ДШВ знищили дві ворожі реактивні системи залпового вогню "Град" на трасі Гуляйполе-Пологи в Запорізькій області.

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Запорізька областьЗбройні сили УкраїниВійна в Україні