Уразили рідкісний Т-55 і гаубиці: Сили оборони знищили мережу артилерії РФ у Гуляйполі

Російські війська розглядають Гуляйполе як стратегічний плацдарм для подальшого наступу в напрямку Запоріжжя. Наявна міська забудова дозволяє противнику приховано накопичувати особовий склад і військову техніку.

Крім того, щільна інфраструктура міста використовується загарбниками для облаштування пунктів управління, розгортання вогневих позицій артилерії та запусків безпілотників.

Ураження артилерії та раритетного танка

"В межах задуму з нейтралізації наступального потенціалу противника у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ 44-а окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола здійснила серію результативних ударів по ворожим цілям в Гуляйполі", - йдеться у заяві.

Було завдано точних ударів по скупченнях піхоти, самохідних артилерійських установках, гаубицях та іншій бронетехніці. Частину ворожих цілей виявили безпосередньо на вогневих позиціях.

Серед знищеної техніки зафіксували радянський танк Т-55. Це середній танк, призначений для дій в умовах застосування ядерної зброї, який був прийнятий на озброєння армії СРСР ще у 1950-х роках.