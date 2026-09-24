Поразили редкий Т-55 и гаубицы: Силы обороны уничтожили сеть артиллерии РФ в Гуляйполе

Силы обороны Украины уничтожили живую силу, артиллерийские системы и бронетехнику врага в Гуляйполе Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Российские войска рассматривают Гуляйполе как стратегический плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Запорожья. Существующая городская застройка позволяет противнику скрыто накапливать личный состав и военную технику.
Кроме того, плотная инфраструктура города используется захватчиками для обустройства пунктов управления, развертывания огневых позиций артиллерии и запусков беспилотников.
"В рамках замысла по нейтрализации наступательного потенциала противника в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ 44-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола совершила серию результативных ударов по вражеским целям в Гуляйполе", - говорится в заявлении.
Были нанесены точные удары по скоплениям пехоты, самоходным артиллерийским установкам, гаубицам и другой бронетехнике. Часть вражеских целей была обнаружена непосредственно на огневых позициях.
Среди уничтоженной техники был зафиксирован советский танк Т-55. Это средний танк, предназначенный для действий в условиях применения ядерного оружия, принятый на вооружение армии СССР еще в 1950-х годах.
Напомним, Силы обороны Украины лишь одним ударом дрона уничтожили состав артиллерийских боеприпасов российских оккупантов в Гуляйполе Запорожской области.
Кроме того, недавно военнослужащие 7-го корпуса ДШУ уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня "Град" на трассе Гуляйполе-Пологи в Запорожской области.