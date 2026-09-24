RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Поразили редкий Т-55 и гаубицы: Силы обороны уничтожили сеть артиллерии РФ в Гуляйполе

12:21 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинские военные (Getty Images)

Силы обороны Украины уничтожили живую силу, артиллерийские системы и бронетехнику врага в Гуляйполе Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Российские войска рассматривают Гуляйполе как стратегический плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Запорожья. Существующая городская застройка позволяет противнику скрыто накапливать личный состав и военную технику.

Кроме того, плотная инфраструктура города используется захватчиками для обустройства пунктов управления, развертывания огневых позиций артиллерии и запусков беспилотников.

Поражение артиллерии и раритетного танка

"В рамках замысла по нейтрализации наступательного потенциала противника в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ 44-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола совершила серию результативных ударов по вражеским целям в Гуляйполе", - говорится в заявлении.

Были нанесены точные удары по скоплениям пехоты, самоходным артиллерийским установкам, гаубицам и другой бронетехнике. Часть вражеских целей была обнаружена непосредственно на огневых позициях.

Среди уничтоженной техники был зафиксирован советский танк Т-55. Это средний танк, предназначенный для действий в условиях применения ядерного оружия, принятый на вооружение армии СССР еще в 1950-х годах.

Напомним, Силы обороны Украины лишь одним ударом дрона уничтожили состав артиллерийских боеприпасов российских оккупантов в Гуляйполе Запорожской области.

Кроме того, недавно военнослужащие 7-го корпуса ДШУ уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня "Град" на трассе Гуляйполе-Пологи в Запорожской области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Запорожская областьВооруженные силы УкраиныВойна в Украине