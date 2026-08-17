Уражено технологічне "серце": з'явилися наслідки удару по стратегічному заводу РФ

Нагадаємо, українські воїни в ніч на сьогодні уразили місця зберігання, підготовки та управління ударними дронами, а також пункт управління у Криму та Херсонській області.

Зазначимо, командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що РФ збільшує кількість ракетних та дронових атак по Україні. Водночас українські військові нарощують удари по ворожих військових об'єктах і логістичних центрах у тилу противника.