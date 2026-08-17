Поражено технологическое "сердце": появились последствия удара по стратегическому заводу РФ

Напомним, украинские воины в ночь на сегодняшний день поразили места хранения, подготовки и управления ударными дронами, а также пункт управления в Крыму и Херсонской области.

Отметим, командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что РФ увеличивает количество ракетных и дроновых атак по Украине. В то же время, украинские военные наращивают удары по вражеским военным объектам и логистическим центрам в тылу противника.