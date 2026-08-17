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Поражено технологическое "сердце": появились последствия удара по стратегическому заводу РФ

22:59 17.08.2026 Пн
2 мин
Для восстановления предприятия потребуется от нескольких месяцев до лет
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинский военный (Getty Images)

В результате атаки на российский "Комбинат Каменский" в ночь на 16 августа было поражено 6 объектов предприятия. Это привело к остановке линии сборки твердотопливных ракетных двигателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "КіберБорошно".

Аналитикам удалось точно идентифицировать назначение четырех из шести пораженных объектов на территории комбината:

  • Здание 504/2 (цех формирования двигателей): технологическое "сердце" завода, где методом литья под давлением формируются топливные заряды. Здесь производят двигатели для реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и "Смерч", а также для ракет систем С-300 и С-400 (индексы 39Б6, 39Б6-02, 39Б6-01);
  • Цех полимеризации: ключевой участок термической обработки и окончательного отверждения топливных шашек, без которого получить готовый двигатель невозможно;
  • Склад сырья блока производства твердого топлива: база хранения критических химических компонентов и связующих веществ;
  • Склад сырья (вероятно, аммиачной селитры): объект хранения окислителей и базовых компонентов взрывчатых веществ.

"Поражение ключевых звеньев - от склада сырья до цехов литья и полимеризации - означает полный разрыв технологической цепи. Выведение из строя здания 504/2 критически останавливает линию сборки двигателей", - говорится в сообщении.

Фото: пораженные объекты российского завода (t.me/kiber_boroshno)

Поскольку спецоборудование для литья под давлением и полимеризации является высокоточным и штучным, его восстановление в условиях западных санкций займет от нескольких месяцев до лет.

Напомним, украинские воины в ночь на сегодняшний день поразили места хранения, подготовки и управления ударными дронами, а также пункт управления в Крыму и Херсонской области.

Отметим, командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что РФ увеличивает количество ракетных и дроновых атак по Украине. В то же время, украинские военные наращивают удары по вражеским военным объектам и логистическим центрам в тылу противника.

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