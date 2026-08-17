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Уражено технологічне "серце": з'явилися наслідки удару по стратегічному заводу РФ

22:59 17.08.2026 Пн
2 хв
Для відновлення підприємства знадобиться від кількох місяців до років
aimg Валерій Ульяненко
Уражено технологічне "серце": з'явилися наслідки удару по стратегічному заводу РФ Фото: український військовий (Getty Images)
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Внаслідок атаки на російський "Комбинат Каменский" в ніч на 16 серпня було уражено 6 об'єктів підприємства. Це призвело до зупинення лінії збірки твердопаливних ракетних двигунів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "КіберБорошно".

Аналітикам вдалося точно ідентифікувати призначення чотирьох із шести уражених об'єктів на території комбінату:

  • Будівля 504/2 (цех формування двигунів): технологічне "серце" заводу, де методом лиття під тиском формуються паливні заряди. Тут виготовляють двигуни для реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" і "Смерч", а також для ракет систем С-300 та С-400 (індекси 39Б6, 39Б6-02, 39Б6-01);
  • Цех полімеризації: ключова ділянка термічної обробки та остаточного затвердіння паливних шашок, без якої отримати готовий двигун неможливо;
  • Склад сировини блоку виробництва твердого палива: база зберігання критичних хімічних компонентів і зв'язуючих речовин;
  • Склад сировини (імовірно, аміачної селітри): об'єкт зберігання окисників та базових компонентів для вибухових речовин.

"Ураження ключових ланок - від складу сировини до цехів лиття та полімеризації - означає повне розривання технологічного ланцюга. Виведення з ладу будівлі 504/2 критично зупиняє лінію збірки двигунів", - йдеться у дописі.

Уражено технологічне &quot;серце&quot;: з'явилися наслідки удару по стратегічному заводу РФФото: уражені об'єкти російського заводу (t.me/kiber_boroshno)

Оскільки спецобладнання для лиття під тиском та полімеризації є високоточним і штучним, його відновлення в умовах західних санкцій займе від кількох місяців до років.

Нагадаємо, українські воїни в ніч на сьогодні уразили місця зберігання, підготовки та управління ударними дронами, а також пункт управління у Криму та Херсонській області.

Зазначимо, командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що РФ збільшує кількість ракетних та дронових атак по Україні. Водночас українські військові нарощують удари по ворожих військових об'єктах і логістичних центрах у тилу противника.

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