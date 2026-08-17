Уражено технологічне "серце": з'явилися наслідки удару по стратегічному заводу РФ

Внаслідок атаки на російський "Комбинат Каменский" в ніч на 16 серпня було уражено 6 об'єктів підприємства. Це призвело до зупинення лінії збірки твердопаливних ракетних двигунів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " КіберБорошно ".

Оскільки спецобладнання для лиття під тиском та полімеризації є високоточним і штучним, його відновлення в умовах західних санкцій займе від кількох місяців до років.

"Ураження ключових ланок - від складу сировини до цехів лиття та полімеризації - означає повне розривання технологічного ланцюга. Виведення з ладу будівлі 504/2 критично зупиняє лінію збірки двигунів", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, українські воїни в ніч на сьогодні уразили місця зберігання, підготовки та управління ударними дронами, а також пункт управління у Криму та Херсонській області.

Зазначимо, командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що РФ збільшує кількість ракетних та дронових атак по Україні. Водночас українські військові нарощують удари по ворожих військових об'єктах і логістичних центрах у тилу противника.