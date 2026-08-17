Уражено технологічне "серце": з'явилися наслідки удару по стратегічному заводу РФ
Внаслідок атаки на російський "Комбинат Каменский" в ніч на 16 серпня було уражено 6 об'єктів підприємства. Це призвело до зупинення лінії збірки твердопаливних ракетних двигунів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "КіберБорошно".
Аналітикам вдалося точно ідентифікувати призначення чотирьох із шести уражених об'єктів на території комбінату:
- Будівля 504/2 (цех формування двигунів): технологічне "серце" заводу, де методом лиття під тиском формуються паливні заряди. Тут виготовляють двигуни для реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" і "Смерч", а також для ракет систем С-300 та С-400 (індекси 39Б6, 39Б6-02, 39Б6-01);
- Цех полімеризації: ключова ділянка термічної обробки та остаточного затвердіння паливних шашок, без якої отримати готовий двигун неможливо;
- Склад сировини блоку виробництва твердого палива: база зберігання критичних хімічних компонентів і зв'язуючих речовин;
- Склад сировини (імовірно, аміачної селітри): об'єкт зберігання окисників та базових компонентів для вибухових речовин.
"Ураження ключових ланок - від складу сировини до цехів лиття та полімеризації - означає повне розривання технологічного ланцюга. Виведення з ладу будівлі 504/2 критично зупиняє лінію збірки двигунів", - йдеться у дописі.
Фото: уражені об'єкти російського заводу (t.me/kiber_boroshno)
Оскільки спецобладнання для лиття під тиском та полімеризації є високоточним і штучним, його відновлення в умовах західних санкцій займе від кількох місяців до років.
Нагадаємо, українські воїни в ніч на сьогодні уразили місця зберігання, підготовки та управління ударними дронами, а також пункт управління у Криму та Херсонській області.
Зазначимо, командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що РФ збільшує кількість ракетних та дронових атак по Україні. Водночас українські військові нарощують удари по ворожих військових об'єктах і логістичних центрах у тилу противника.