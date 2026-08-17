Поражено технологическое "сердце": появились последствия удара по стратегическому заводу РФ

В результате атаки на российский "Комбинат Каменский" в ночь на 16 августа было поражено 6 объектов предприятия. Это привело к остановке линии сборки твердотопливных ракетных двигателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " КіберБорошно ".

Поскольку спецоборудование для литья под давлением и полимеризации является высокоточным и штучным, его восстановление в условиях западных санкций займет от нескольких месяцев до лет.

"Поражение ключевых звеньев - от склада сырья до цехов литья и полимеризации - означает полный разрыв технологической цепи. Выведение из строя здания 504/2 критически останавливает линию сборки двигателей", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские воины в ночь на сегодняшний день поразили места хранения, подготовки и управления ударными дронами, а также пункт управления в Крыму и Херсонской области.

Отметим, командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что РФ увеличивает количество ракетных и дроновых атак по Украине. В то же время, украинские военные наращивают удары по вражеским военным объектам и логистическим центрам в тылу противника.