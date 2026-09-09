Уражено ракетоносії, винищувач і гелікоптер: "Мадяр" назвав наслідки удару по РФ

Стало відомо про перші наслідки нічної атаки на Новоросійськ та Анапу - під удар потрапили ракетоносії, палубний винищувач та гелікоптер окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Роберта Бровді, відомого за позивним "Мадяр".
У ніч на 9 вересня українські сили завдали комплексного удару по військово-морській базі в Новоросійську. Під атаку потрапила низка військових плавзасобів, зокрема ракетоносії.
Одночасно поблизу Анапи безпілотники знищили палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8. А в районі Геленджику українські дрони уразили два комплекси радіолокаційної розвідки:
Безпілотники вночі атакували й саме місто Новоросійськ у Краснодарському краї РФ. Унаслідок ударів на території мазутного термінала спалахнула масштабна пожежа.
Йдеться про ТОВ "Новоросійський мазутний термінал" - одне з ключових підприємств Новоросійського транспортного вузла. Воно входить до складу Новоросійського морського торговельного порту, найбільшого морського порту Росії за обсягами перевалки вантажів.
Термінал спеціалізується на зберіганні й перевалці мазуту та світлих нафтопродуктів. Його пропускна спроможність - близько чотирьох мільйонів тонн на рік.
Крім промислового об'єкта, вогонь перекинувся щонайменше на один багатоквартирний житловий будинок на вулиці Куникова.
Нагадаємо, у Новоросійську зафіксували масштабне загоряння після серії вибухів у районі портової інфраструктури. Очевидці зняли на відео потужну пожежу, а місцева влада визнала лише сам факт "відбиття атаки" безпілотників, не повідомивши про руйнування чи постраждалих.
Також ми писали, що Росія у протистоянні в Чорному морі зазнає значно більших втрат, ніж Україна. Робота портового комплексу в Новоросійську вже тоді трималася на мінімальному рівні, а обсяги відвантажень наближалися до нульових.