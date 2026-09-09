Поражены ракетоносители, истребитель и вертолет: "Мадяр" назвал последствия удара по РФ

Стало известно о первых последствиях ночной атаки на Новороссийск и Анапу - под удар попали ракетоносители, палубный истребитель и вертолет окупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сил специальных операций ВСУ Роберта Бровди, известного по позывному "Мадяр".
В ночь на 9 сентября украинские силы нанесли комплексный удар по военно-морской базе в Новороссийске. Под атаку попал ряд военных плавсредств, в том числе ракетоносители.
Одновременно вблизи Анапы беспилотники уничтожили палубный истребитель Су-33 и вертолет Ми-8. А в районе Геленджика украинские дроны поразили два радиолокационных разведочных комплекса:
Беспилотники ночью атаковали и сам город Новороссийск в Краснодарском крае РФ. В результате ударов на территории мазутного терминала вспыхнул масштабный пожар.
Речь идет о ООО "Новороссийский мазутный терминал" - одно из ключевых предприятий Новороссийского транспортного узла. Оно входит в состав Новороссийского морского торгового порта, крупнейшего морского порта России по объемам перевалки грузов.
Терминал специализируется на хранении и перевалке мазута и светлых нефтепродуктов. Его пропускная способность - около четырех миллионов тонн в год.
Кроме промышленного объекта, огонь опрокинулся по меньшей мере на один многоквартирный жилой дом по улице Куникова.
Напомним, в Новороссийске зафиксировано масштабное возгорание после серии взрывов в районе портовой инфраструктуры.
Очевидцы сняли на видео мощный пожар, а местные власти признали лишь сам факт "отражения атаки" беспилотников, не сообщив о разрушениях или пострадавших.
Также мы писали, что Россия в противостоянии в Черном море несет значительно большие потери, чем Украина.
Работа портового комплекса в Новороссийске уже тогда держалась на минимальном уровне, а объемы отгрузок приближались к нулевым.