Уражено морський тральщик й не тільки: результати атаки СБУ на порт "Новоросійськ"

Джерела в спецслужбі підтвердили, що в ніч на 2 березня СБУ разом із Силами оборони вразила морський тральщик "Валентін Пікуль".

Також отримали серйозні пошкодження протичовнові кораблі "Єйськ" та "Касімов".

Окрім того, загинули троє російських моряків, а ще 14 - поранені.

Під час атаки також було уражено радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцир-С2" та шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі "Шесхаріс". Пожежа в порту тривала всю ніч.

"СБУ системно дістає ворога там, де він вважає себе в безпеці - у портах, на базах і в глибокому тилу. Для російських військових об’єктів не існує "захищених зон". Поки росія веде війну проти України, їй ніде не буде спокійно - ні на морі, ні на суші, ні в тилу, - зазначило джерело в СБУ.