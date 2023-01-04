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Уражено 2 пункти дислокації ворога. В Генштабі підрахували втрати РФ унаслідок ударів ЗСУ в Запорізькій області

Фото: У Генштабі підрахували втрати РФ унаслідок ударів ЗСУ в Запорізькій області (defense.gov)
Автор: Олег Васьків

Українські військові 2 січня завдали потужних ударів по російських окупантах у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Підтверджено ураження позицій противника в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка.

"Знищено 2 склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки, 2 пункти дислокації, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил РФ", - поінформували в Генштабі.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав найскладніший напрямок фронту.

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Запорожская областьГенштаб ВСУВійна Росії проти України