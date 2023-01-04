Поражены 2 пункта дислокации врага. В Генштабе подсчитали потери РФ в результате ударов ВСУ в Запорожской области
Фото: В Генштабе подсчитали потери РФ в результате ударов ВСУ в Запорожской области (defense.gov)
Украинские военные 2 января нанесли мощные удары по российским оккупантам в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Подтверждено поражение позиций противника в районах населенных пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка.
"Уничтожены 2 склада боеприпасов, до 10 единиц военной техники, 2 пункта дислокации, ликвидированы и ранены до 260 военнослужащих вооруженных сил РФ", - проинформировали в Генштабе.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал самое сложное направление фронта.
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