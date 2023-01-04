Поражены 2 пункта дислокации врага. В Генштабе подсчитали потери РФ в результате ударов ВСУ в Запорожской области

Фото: В Генштабе подсчитали потери РФ в результате ударов ВСУ в Запорожской области (defense.gov)

Украинские военные 2 января нанесли мощные удары по российским оккупантам в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подтверждено поражение позиций противника в районах населенных пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка. "Уничтожены 2 склада боеприпасов, до 10 единиц военной техники, 2 пункта дислокации, ликвидированы и ранены до 260 военнослужащих вооруженных сил РФ", - проинформировали в Генштабе.