Не ураження складів. Експерт пояснив, як позбавити Росію можливості атакувати "Шахедами"

Ураження складів з безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed, є не настільки ефективним, як удари по заводах-виробниках.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів авіаексперт Валерій Романенко.
Як відзначив Романенко, скільки б Україна не атакувала склади "Шахедів", Росія й надалі використовуватиме їх. Найчастіше запуск БпЛА відбувається з 4-х напрямків, а інколи й з 5-ти, у зв'язку з чим знищення складу на одному з напрямків, хоч й вплинуло б на ситуацію, але несильно.
"Тому бити треба по заводу-виробнику. Він у них один. Іран навряд чи зараз буде постачати. (у разі ураження заводу, - ред.) можна радикально вплинути на цю ситуацію", - додав він.
Романенко нагадав, що ще в вересні 2024-го росіяни стверджували про нарощення виробництва "Шахедів" до 1000 одиниць на місяць. Якщо ворог й надалі масштабуватиме виробництво, то ураження складів буде ще менш ефективним.
"І якщо надалі зростає кількість виготовлених "Шахедів", то і буде відповідно зростати кількість запущених", - пояснив він.
Під час повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно завдає ракетних, артилерійських та дронових ударів по території України. Основними цілями атак стають енергетична інфраструктура, промислові об'єкти, житлові квартали та об'єкти критичної інфраструктури.
Під постійними ударами також перебувають прикордонні й прифронтові регіони - Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська області.
У ніч на 10 лютого 2025 року Росія запустила проти України 83-и дрони з шести напрямків. До відбиття атаки також залучалась авіація. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 61 БпЛА.
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