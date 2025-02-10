Не ураження складів. Експерт пояснив, як позбавити Росію можливості атакувати "Шахедами"

Як відзначив Романенко, скільки б Україна не атакувала склади "Шахедів", Росія й надалі використовуватиме їх. Найчастіше запуск БпЛА відбувається з 4-х напрямків, а інколи й з 5-ти, у зв'язку з чим знищення складу на одному з напрямків, хоч й вплинуло б на ситуацію, але несильно.

"Тому бити треба по заводу-виробнику. Він у них один. Іран навряд чи зараз буде постачати. (у разі ураження заводу, - ред.) можна радикально вплинути на цю ситуацію", - додав він.

Романенко нагадав, що ще в вересні 2024-го росіяни стверджували про нарощення виробництва "Шахедів" до 1000 одиниць на місяць. Якщо ворог й надалі масштабуватиме виробництво, то ураження складів буде ще менш ефективним.

"І якщо надалі зростає кількість виготовлених "Шахедів", то і буде відповідно зростати кількість запущених", - пояснив він.