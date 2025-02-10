Не поражение складов. Эксперт объяснил, как лишить Россию возможности атаковать "Шахедами"

Как отметил Романенко, сколько бы Украина не атаковала склады "Шахедов", Россия и в дальнейшем будет использовать их. Чаще всего запуск БпЛА происходит с 4-х направлений, а иногда и с 5-ти, в связи с чем уничтожение склада на одном из направлений, хоть и повлияло бы на ситуацию, но несильно.

"Поэтому бить надо по заводу-производителю. Он у них один. Иран вряд ли сейчас будет поставлять. (в случае поражения завода, - ред.) можно радикально повлиять на эту ситуацию", - добавил он.

Романенко напомнил, что еще в сентябре 2024-го россияне утверждали о наращивании производства "Шахедов" до 1000 единиц в месяц. Если враг и в дальнейшем будет масштабировать производство, то поражение складов будет еще менее эффективным.

"И если в дальнейшем растет количество изготовленных "Шахедов", то и будет соответственно расти количество запущенных", - пояснил он.