Ураганы, наводнения, волны холода: страховщики оценили ущерб от стихии за 2021 год

На США пришлась очень высокая доля убытков от стихийных бедствий в 2021 году (примерно 145 млрд долларов), из которых было застраховано около 85 млрд долларов.

Самым дорогостоящим стихийным бедствием в 2021 году стал ураган Ида, который обрушился на сушу 29 августа в 90 км к югу от Нового Орлеана как сильный ураган (категория 4, вторая по разрушительности) при скорости ветра около 240 км /ч. . Десятки тысяч зданий были повреждены или разрушены. Система дамб Нового Орлеана, которая была усилена после урагана Катрина в 2005 году, выдержала штормовые волны, тем самым предотвратив гораздо более высокие потери.

Затем ураган Ида направился на северо-восток, вызвав сильное наводнение, в частности, в Нью-Джерси и столичном районе Нью-Йорка.

В целом ураган Ида нанес ущерб в размере 65 млрд долларов США, из которых примерно 36 млрд долларов США было застраховано (55%). Всего погибло 114 человек.

В Европе проливные дожди в июле 2021 года спровоцировали исключительно сильные наводнения, особенно в западной Германии. В пострадавших регионах количество осадков, было самым высоким за более чем сто лет. Наводнения смыли значительное количество зданий. Также был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре, такой как железнодорожные пути, дороги и мосты. Погибли более 220 человек.

Общие убытки составили 54 млрд долларов. Застрахованная часть была относительно низкой из-за незастрахованных потерь инфраструктуры и ограниченности страхования от наводнений в Германии. Всего было застраховано 13 млрд долларов.

В феврале исключительная волна холода принесла минусовые температуры даже на юг США. Температура -8 градусов была зафиксирована в городе Хьюстон на юге Техаса. Хотя в штате Техас примерно раз в десятилетие случаются крупные заморозки, энергетика, инфраструктура и здания штата часто недостаточно подготовлены к таким условиям. Миллионы людей остались без электричества. В целом, с убытками в размере 30 млрд долларов (половина из которых были застрахованы), это событие стало третьим по величине стихийным бедствием года.