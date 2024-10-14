Урагани, заручники та компромат. Як "жовтневі сюрпризи" визначають долю виборів у США

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Урагани як жовтневий сюрприз 2024 року

На початку жовтня південно-східну частину США спустошили одразу кілька ураганів. Це звичне стихійне лихо для Штатів, та цього року урагани проходять на тлі запеклої президентської кампанії. Зокрема, через ураган "Мілтон" чинний президент США Джо Байден скасував важливий візит у німецький Рамштайн. Також фактор ураганів беруть до уваги кандидати – віце-президентка США Камала Гарріс та Дональд Трамп. Адже те, як з наслідками негоди впорається влада, може вплинути на настрої виборців. Зокрема, мова йде про хиткі штати Джорджія та Північна Кароліна, які постраждали від ураганів.

"Тема урагану "Мілтон" перебуває в усіх американських ЗМІ на першому місці. За декілька тижнів до початку виборів це надзвичайний виклик для діючої адміністрації, оскільки будь-якої наданої допомоги та дій буде завжди недостатньо. Таким чином, це прекрасне поле для критики з боку опозиції", – каже в коментарі РБК-Україна президент Центру трансатлантичного діалогу Максим Скрипченко.

Для позначення подій, що раптово трапляються під завісу виборчої кампанії у США існує спеціальний термін – "жовтневі сюрпризи".

Інші приклади "жовтневих сюрпризів"

Це поняття стало популярним під час президентських виборів 1980 року.

За рік до того в Ірані відбулася ісламська революція, в ході якої нова влада захопила американське посольство та взяла у заручники громадян США.

Протягом всього року тодішній президент Джиммі Картер США розрахував домогтися звільнення заручників під самі вибори, однак цього не відбулося. Його невдача була однією з причин, чому він програвав у опитуваннях Рональду Рейгану. Зрештою заручників звільнили за лічені години після інавгурації нового президента США Рональда Рейгана. Пізніше навіть з’явилися припущення, що команда Рейгана вступила у змову з Іраном, щоб протримати заручників до завершення виборів.

На виборах 2008 року змагалися республіканець Джон МакКейн та демократ Барак Обама. Сюрприз у вигляді економічної кризи того року настав дещо швидше – у вересні.

Фондовий індекс Dow Jones в перший тиждень жовтня впав на 18%. Збанкрутував один з найбільших банків США Lehman Brothers і ще низку інших влада врятувала з великими труднощами. На початку жовтня різко зросло безробіття.

Перед тим у Білому домі два терміни провів однопартієць Маккейна Джордж Буш-молодший. Тож на республіканця вплинули невдачі попередників. Новим президентом США став Барак Обама.

В ході кампанії 2016 року, коли за президентство змагалися Дональд Трамп та Гілларі Клінтон, жовтневих сюрпризів було декілька.

Спершу з'явився відеозапис 2005 року, на якому Дональд Трамп зневажливо відгукувався про жінок. Відразу за цією публікацією з'явилося близько десятка американок, які стверджували, що політик у різний час їх домагався або розпускав руки. Сам він категорично відкинув усі ці звинувачення.

Згодом удар по репутації отримала і Клінтон. Сайт WikiLeaks розпочав двомісячну кампанію з оприлюднення електронних листів. На посаді державного секретаря вона використовувала приватний e-mail для службового листування. Що важливо, наприкінці жовтня Генпрокурор США ініціював розслідування проти Клінтон. Напередодні скандалу Клінтон лідирувала в рейтингах, та зрештою програла вибори Трампу.

Ефект не завжди очевидний

Існують приклади, коли попри негативний ефект жовтневих сюрпризів, кандидатам вдалося звести шкоду від них до мінімуму.

У 2000 році республіканець Джордж Буш практично на рівних йшов з демократом Елом Гором. Та за п’ять днів до виборів з'явилася новина про те, що в 1976 році Буш був заарештований за водіння в нетверезому стані. Його команда негайно заявила, що штаб Гора спеціально дістав цю цей факт як заготовку, щоб максимально нашкодити.

У штабі Гора заявили, що нічого спеціально не підготували, і пізніше ніхто не зміг довести причетність демократів. Однак Буш не заперечував, що мав проблеми з алкогольною залежністю, тож така щирість не дуже відлякала виборців. Вибори закінчилися практично з рівним результатом, але республіканець зміг таки перемогти з вкрай невеликою перевагою.

Під час кампанії 1936 року ключовими були голоси чорношкірого населення. 28 жовтня стався резонансний інцидент, який створив загрозу для чинного президента США Франкліна Делано Рузвельта.

Під час заходу в Нью-Йорку одного з його співробітників, Стівена Ерлі, затримали двоє поліцейських. В ході спалаху емоцій він вдарив одного з поліцейських коліном у пах. Офіцер Джеймс Слоун виявився чорношкірим. Також з'ясувалося, що Ерлі – нащадок генерала Конфедерації часів громадянської війни у США. Конфедерація виступала за збереження рабства для чорношкірих, тож ситуація стала символічною.

За два дні до виборів Рузвельт спробував врятувати ситуацію, оголосивши про створення авіаційного підрозділу Таскігі, що складався з чорношкірих (Tuskegee Airmen), а також вперше в історії США присвоїв чорношкірому звання бригадного генерала. У підсумку, Рузвельт втретє став президентом, втративши лише невеликий відсоток голосів афроамериканців.

Під час написання матеріалу використовувались публікації Reuters, CNN, Fox News, history.com та коментарі президента Центру трансатлантичного діалогу Максима Скрипченка.