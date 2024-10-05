Місяць до виборів у США. Які рейтинги у Трампа й Гарріс і що вони готують один проти одного

РБК-Україна розповідає, як проходять перегони між кандидатами Камалою Гарріс і Дональдом Трампом, які рейтинги вони мають і чого можна чекати в останні вирішальні тижні.

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До виборів президента США залишається рівно місяць. Драматичних поворотів, які відбулися під час передвиборчої кампанії вже вистачить на гостросюжетний блокбастер. Імовірно, це ще не кінець, адже команди обох кандидатів, Дональда Трампа і Камали Гарріс, приберігають найцікавіше на сам кінець.

Рейтинги кандидатів

Загалом по США рейтинги кандидатів фактично зрівнялися. Опитування Emerson College від 2 жовтня показує, що 50% виборців підтримують Камалу Гарріс, тоді як 48% Дональда Трампа. Один відсоток підтримує когось іншого, а ще один - не визначилися.

Опитування по ключових "хитких" штатах так само засвідчують рівність в межах статистичної похибки.

За опитуванням The New York Times/Siena College у Мічигані Гарріс отримує 48%, Трамп - 47%.

У Вісконсині Гарріс випереджає Трампа на 2 пункти з результатом 49% проти 47%.

За даними опитування Fox News, у Пенсильванії обоє кандидатів отримують по 49% голосів.

У Північній Кароліні Трамп випереджає Гарріс з мінімальним відривом - 50% проти 49%.

При цьому більшість порталів, які на основі соцопитувань вказують загальні шанси кандидатів на перемогу, поки віддають невелику перевагу Гарріс.

Стратегія кандидатів

Стратегії обох кандидатів яскраво проявилися під час їх дебатів 10 вересня. Гарріс зосередилася на емоції радості, аби подати себе новою, привабливою політичною фігурою. Одночасно вона дистанціювалася від провалів чинної адміністрації та підкреслювала недоліки опонента. Трамп у свою чергу робив ставку на емоцію гніву та критикував Гарріс за провали на посаді віце-президента та непослідовність меседжів, адже з багатьох питань вона змінила думку на протилежну.

Всі ці наративи загалом зберігаються. Водночас обоє кандидатів продовжують роз'їжджати по містах і містечках США та робити ставку на свої коронні теми.

Трамп як і раніше експлуатує проблеми нелегальної міграції та економіки. Так само він намагається залучити виборців, які ще не визначилися - представників середнього класу та чорношкірих у "хитких" штатах "Блакитної стіни" – Пенсильванія, Мічиган та Вісконсін. Аби переконати їх, Трамп виступив у Newsweek із програмною статтею про новий американський індустріалізм.

Ключові інструменти, які він пропонує – протекціонізм, податкові пільги для виробників на території США, відмова іноземцям у купівлі стратегічних підприємств, держпідтримка інвестицій у технологічне лідерство, різке скорочення міграції, оскільки мігранти забирають робочі місця, зокрема й у чорношкірих та латиноамериканців.

У хитких штатах "Сонячного поясу" – Неваді, Арізоні та Джорджії – на додачу до економіки Трамп і далі робить акцент на нелегальній міграції. Головний його меседж можна описати як: "нелегальні мігранти забирають роботу у латиноамериканців, які переїхали до США легально". За опитуванням, рівень підтримки Трампа серед іспаномовних складає близько 40%. Це вже більше, ніж він отримав від цієї групи виборців у 2020 році. Тоді за Трампа проголосували 33% іспаномовних.

Гарріс як і раніше використовує теми абортів та важливості демократії, робить ставку також на мобілізацію меншин. І знов-таки, вона представила детальну економічну програму для виборців, які ще не визначилися.

План під назвою "Новий шлях розвитку для середнього класу" на 82 сторінках значною мірою конкретизує політику, про яку Гарріс уже згадувала під час передвиборчої кампанії. Він передбачає низку податкових пільг – нові власники малого бізнесу отримують відрахування в розмірі 50 тис. дол. США. Ті, хто вперше купує житло, отримують надбавку на 25 тис. дол., молоді батьки отримають 6 тис. дол. в перший рік життя своєї дитини.

Промислова політика Байдена щодо зміни парадигми економіки буде продовжена, але в основному з використанням наявних коштів, які вже були виділені Конгресом в останні роки. Вона передбачає податкові кредити для стратегічних галузей, таких як біотехнології та авіакосмічна промисловість, які будуть оплачені за рахунок підвищення ставки корпоративного податку.

Водночас команда Гарріс все ще обмежує доступ медіа до кандидатки. За час кампанії вона дала лічені інтерв'ю, хоча активно виступає на мітингах.

Дебати віце-президентів

1 жовтня відбулися вже другі дебати, але цього разу між кандидатами у віце-президенти США Тімом Уолзом і Джей Ді Венсом. На відміну від дебатів Трампа та Гарріс, цього разу кандидати проявили тактовність.

За традицією, дебати віце-президентів переважно фокусуються на внутрішніх питаннях. Міграція, економіка, аборти, і навіть проблема стрілянин у школах - це те, про що дискутували обоє кандидатів. Причому робили вони це у дружній атмосфері, майже не критикуючи один одного. Натомість і Венс, і Уолз атакували безпосередньо Гарріс і Трампа.

Джей Ді Венс та Тім Уолц під час дебатів (фото: Getty Images)

Тему України на дебатах не піднімали, хоча обидва спікери мали що сказати. Раніше Венс зробив кілька різких заяв на адресу України та навіть представив свою версію "мирного плану", що по суті означає капітуляцію України. Водночас команда Гарріс більш стримана у заявах, що проявилося в ході недавнього візиту президента України до США..

Хоча найбільш помітну роботу над помилками провела команда республіканців, обоє учасників дебатів робили наголос на питання, у яких вони сильні. Тож за опитуваннями, одразу після дебатів 42% заявили, що вважають переможцем Венса, 41% – Уолза. 17% заявили про нічию. 60% заявили, що Уолз був готовий до дебатів, 55% висловилися аналогічно щодо Венса.

На думку глядачів, Венс краще говорив про економіку (51% проти 49%) та імміграцію (52% проти 48%). Уолз – про аборти (62% проти 38%) та охорону здоров'я (59% проти 41%). Відповіді кандидатів на питання щодо ситуації на Близькому Сході задовольнили однакову кількість глядачів.

Загалом же, 42% віддали перемогу Венсу та 41% - Уолзу. Демократ після дебатів додав 8% рейтингу, республіканець же зменшив свій антирейтинг із 54% до 47%.

Головний підсумок дебатів – початок перетворення Джей Ді Венса з радикала на поміркованого кандидата в очах електорату.

Жовтневі сюрпризи

В історії виборів у США в останній місяць перед голосуванням регулярно трапляються події, які суттєво впливають на результат виборів: і "домашні заготовки" кандидатів і "чорні лебеді" з об'єктивної реальності. Уже зараз принаймні дві події претендують або претендували на те, аби стати такими жовтневими сюрпризами.

Одна з них почалася 1 жовтня. Докери у портах східного узбережжя США оголосили найбільший за 50 років страйк з вимогою підвищити заробітну плату. Якби він затягнувся, це могло би спричинити проблеми часів коронавірусу: пусті полиці у магазинах, збитки експортерів та стрибок цін. Через заблоковані пікетувальниками порти у США надходить майже 50% продовольчого імпорту. Однак 4 жовтня з докерами вдалося домовитися про припинення страйку.

Інша подія пов'язана із Близьким Сходом. 23 вересня Ізраїль розпочав масштабну військову операцію проти Хезболли у відповідь на постійні обстріли. На початку жовтня розпочалася наземна фаза операції на території Лівану, у відповідь спонсор "Хезболли" Іран здійснив ракетну атаку на Ізраїль, що збільшило ризик початку масштабної війни між Ізраїлем та Іраном.

Це ставить під удар військові бази США по всьому регіону. З іншого боку, у відбитті атаки на Ізраїль допомагали американські військові. Адміністрація Байдена чітко заявляє, що захищатиме Ізраїль, однак це деморалізує арабських виборців, які компактно проживають у "хитких" штатах Мічіган та Джорджія.

До того ж можна очікувати, що команди обох кандидатів в останній місяць перед виборами витягнуть свої заготовки, аби завоювати тих небагатьох виборців, які досі не визначилися, а також максимально збільшити явку "своїх" виборців.





