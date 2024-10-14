Ураганы, заложники и компромат. Как "октябрьские сюрпризы" определяют судьбу выборов в США

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Ураганы как октябрьский сюрприз 2024 года

В начале октября юго-восточную часть США опустошили сразу несколько ураганов. Это привычная стихийная беда для Штатов, но в этом году ураганы проходят на фоне ожесточенной президентской кампании. В частности, из-за урагана "Милтон" действующий президент США Джо Байден отменил важный визит в немецкий Рамштайн. Также фактор ураганов принимают во внимание кандидаты – вице-президент США Камала Харрис и Дональд Трамп. Ведь то, как с последствиями непогоды справится власть, может повлиять на настроения избирателей. В частности, речь идет о шатких штатах Джорджия и Северная Каролина, пострадавших от ураганов.

"Тема урагана "Милтон" находится во всех американских СМИ на первом месте. За несколько недель до начала выборов это чрезвычайный вызов для действующей администрации, поскольку какой-либо оказанной помощи и действий будет всегда недостаточно. Таким образом, это прекрасное поле для критики со стороны оппозиции", – говорит в комментарии РБК-Украина президент Центра трансатлантического диалога Максим Скрипченко.

Для обозначения событий, внезапно встречающихся под занавес избирательной кампании в США существует специальный термин – "октябрьские сюрпризы".

Другие примеры "октябрьских сюрпризов"

Это понятие стало популярным во время президентских выборов 1980 года .

За год до этого в Иране произошла исламская революция, в ходе которой новые власти захватили американское посольство и взяли в заложники граждан США.

В течение всего года президент Джимми Картер США рассчитал добиться освобождения заложников под сами выборы, однако этого не произошло. Его неудача была одной из причин, почему он проигрывал в опросах Рональду Рейгану. В конце концов, заложников освободили за считанные часы после инаугурации нового президента США Рональда Рейгана. Позже даже появилось предположение, что команда Рейгана вступила в сговор с Ираном, чтобы продержать заложников до завершения выборов.

На выборах 2008 года соревновались республиканец Джон Маккейн и демократ Барак Обама. Сюрприз в виде экономического кризиса в этом году наступил несколько раньше – в сентябре.

Фондовый индекс Dow Jones в первую неделю октября свалился на 18%. Обанкротился один из крупнейших банков США Lehman Brothers и еще ряд других власти спасли с большим трудом. В начале октября резко возросла безработица.

Перед этим в Белом доме два срока провел однопартиец Маккейна Джордж Буш-младший. Так что на республиканца повлияли неудачи предшественников. Новым президентом США стал Барак Обама.

В ходе кампании 2016 года, когда за президентство соревновались Дональд Трамп и Хиллари Клинтон, октябрьских сюрпризов было несколько.

Сначала появилась видеозапись 2005 года, на которой Дональд Трамп пренебрежительно отзывался о женщинах. Сразу за этой публикацией появилось около десятка американок, утверждавших, что политик в разное время их домагался или распускал руки. Сам он категорически отверг все эти обвинения.

Впоследствии удар по репутации получила и Клинтон. Сайт WikiLeaks начал двухмесячную кампанию по обнародованию электронных писем. В должности государственного секретаря она использовала частный e-mail для служебной переписки. Что немаловажно, в конце октября Генпрокурор США инициировал расследование против Клинтон. Накануне скандала Клинтон лидировала в рейтингах, но в конечном счете проиграла выборы Трампу.

Эффект не всегда очевиден

Существуют примеры, когда, несмотря на негативный эффект октябрьских сюрпризов, кандидатам удалось свести вред от них к минимуму.

В 2000 году республиканец Джордж Буш практически на равных шел с демократом Элом Гором. Но за пять дней до выборов появилась новость о том, что в 1976 году Буш был арестован за вождение в нетрезвом состоянии. Его команда немедленно заявила, что штаб Гора специально достал этот факт как заготовку, чтобы максимально навредить.

В штабе Гора заявили, что ничего специально не подготовили и позже никто не смог доказать причастность демократов. Однако Буш не отрицал, что имел проблемы с алкогольной зависимостью, поэтому такая искренность не очень отпугнула избирателей. Выборы закончились практически с равным результатом, но республиканец смог победить с крайне небольшим преимуществом.

Во время кампании 1936 ключевыми были голоса чернокожего населения. 28 октября произошел резонансный инцидент, создавший угрозу для действующего президента США Франклина Делано Рузвельта.

Во время мероприятия в Нью-Йорке одного из его сотрудников, Стивена Эрли, задержали двое полицейских. В ходе вспышки эмоций он ударил одного из полицейских коленом в пах. Офицер Джеймс Слоун оказался чернокожим. Также выяснилось, что Эрли – потомок генерала Конфедерации времен гражданской войны в США. Конфедерация выступала за сохранение рабства для чернокожих, так что ситуация стала символической.

За два дня до выборов Рузвельт попытался спасти ситуацию, объявив о создании состоявшего из чернокожих авиационного подразделения Таскиги (Tuskegee Airmen), а также впервые в истории США присвоил чернокожему звание бригадного генерала. В итоге Рузвельт в третий раз стал президентом, потеряв лишь небольшой процент голосов афроамериканцев.

При написании материала использовались публикации Reuters, CNN, Fox News, history.com и комментарии президента Центра трансатлантического диалога Максима Скрипченко.