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Из-за урагана и осадков: в Киевской области прорвало дамбы

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Киевская область, Суббота 26 июня 2021 22:26
Из-за урагана и осадков: в Киевской области прорвало дамбы Фото: в Киевской области из-за непогоды прорвало дамбы(facebook.com/byshivrada)
Автор: Юлия Струк

В Киевской области в селе Лишня прорвались дамбы. Это произошло в результате урагана и большого количества осадков.

Об этом сообщает Бышевская территориальная община в своем Facebook.

"Сегодня, в селе Лишня, в результате урагана и большого количества осадков прорвались дамбы, были размыты подъездные пути и сильный ветер на своем пути ломал деревья", - указано в сообщении.

Отмечается, что трактор очистил русла для схода воды. Сломанные деревья убрали. Движение транспорта возобновлено. На месте работает газовая служба, проводит детальное обследование газопровода.

"Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются, что усложняется большим количеством воды, которая до сих пор сходит и не дает возможности обследовать участки порыва и определить объем дальнейших работ", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходные объявлено штормовое предупреждение в северных, центральных и южных областях Украины. В Киевской области сегодня выпадал град и был ливень.

Так, на этой неделе зафиксировали температурные рекорды в Ровно, Киеве, а также в Закарпатье. При этом в июне в Запорожье и области выпало наибольшее количество осадков за последние 30 лет.

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Из-за урагана и осадков: в Киевской области прорвало дамбы
Из-за урагана и осадков: в Киевской области прорвало дамбы
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