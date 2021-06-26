Из-за урагана и осадков: в Киевской области прорвало дамбы
В Киевской области в селе Лишня прорвались дамбы. Это произошло в результате урагана и большого количества осадков.
"Сегодня, в селе Лишня, в результате урагана и большого количества осадков прорвались дамбы, были размыты подъездные пути и сильный ветер на своем пути ломал деревья", - указано в сообщении.
"Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются, что усложняется большим количеством воды, которая до сих пор сходит и не дает возможности обследовать участки порыва и определить объем дальнейших работ", - говорится в сообщении.
Напомним, на выходные объявлено штормовое предупреждение в северных, центральных и южных областях Украины. В Киевской области сегодня выпадал град и был ливень.
Так, на этой неделе зафиксировали температурные рекорды в Ровно, Киеве, а также в Закарпатье. При этом в июне в Запорожье и области выпало наибольшее количество осадков за последние 30 лет.