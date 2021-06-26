Через буревій та опади: у Київській області прорвало дамби
У Київській області у селі Лишня прорвалися дамби. Це сталося внаслідок буревію та великої кількості опадів.
"Сьогодні, в селі Лишня, внаслідок буревію та великої кількості опадів прорвалися дамби, були розмиті під’їзні шляхи та сильний вітер на своєму шляху ламав дерева", - вказано у повідомленні.
"Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають, що ускладнюється великою кількістю води, яка досі сходить та не дає можливість обстежити ділянки пориву та визначити обсяг подальших робіт", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, на вихідні оголошено штормове попередження у північних, центральних і південних областях України. У Київській області сьогодні випадав град і була злива.
Так, на цьому тижні зафіксували температурні рекорди в Рівному, Києві, а також у Закарпатті. При цьому в червні в Запоріжжі і області випало найбільше опадів за останні 30 років.