ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Через буревій та опади: у Київській області прорвало дамби

Новость на русском →
Київська область, Субота 26 червня 2021 22:26
Через буревій та опади: у Київській області прорвало дамби Фото: в Київській області через негоду прорвало дамби (facebook.com/byshivrada)
Автор: Юлія Струк

У Київській області у селі Лишня прорвалися дамби. Це сталося внаслідок буревію та великої кількості опадів.

Про це повідомляє Бишівська територіальна громада у своєму Facebook.

"Сьогодні, в селі Лишня, внаслідок буревію та великої кількості опадів прорвалися дамби, були розмиті під’їзні шляхи та сильний вітер на своєму шляху ламав дерева", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що трактор очистив русла для сходу води. Зламані дерева прибрані. Рух транспорту відновлений. На місці працює газова служба, яка проводить детальне обстеження газопроводу.

"Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають, що ускладнюється великою кількістю води, яка досі сходить та не дає можливість обстежити ділянки пориву та визначити обсяг подальших робіт", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на вихідні оголошено штормове попередження у північних, центральних і південних областях України. У Київській області сьогодні випадав град і була злива.

Так, на цьому тижні зафіксували температурні рекорди в Рівному, Києві, а також у Закарпатті. При цьому в червні в Запоріжжі і області випало найбільше опадів за останні 30 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
прорыв Київська область Гідрометцентр
NEWS
Через буревій та опади: у Київській області прорвало дамби
Через буревій та опади: у Київській області прорвало дамби
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун