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Ураган "Уилла" в Тихом океане усилился до третьей категории

Новости » Происшествия    22.10.2018 - 06:35
Фото: ураган (Pixabаy)
Фото: ураган (Pixabаy)

Ураган движется в северо-западном направлении

Ураган "Уилла" у тихоокеанского побережья Мексики усилился до третьей категории из пяти по шкале Саффира-Симпсона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Так, "Уилла" сейчас ураган третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Дальнейшее усиление прогнозируется в течение дня или позднее, "Уилла" усилится до урагана четвертой категории за ночь или в понедельник.

Как сообщается,  "Уилла" находится в 400 км к юго-западу от муниципалитета Кабо-Корриентес и движется в северо-западном направлении со скоростью 2,5 м/c. Максимальная скорость ветра достигает 51 м/с. По прогнозам синоптиков, ураган достигнет юго-западного побережья Мексики к вечеру вторника и принесет с собой сильные ливневые дожди.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки (США) сообщили, что количество жертв от урагана "Майкл", который обрушился на страну, выросло до 36 человек.

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