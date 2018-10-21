В США количество жертв урагана "Майкл" возросло до 36

Фото: ураган (twitter.com/TezarNews)

Вследствие урагана погибло 36 человек

В Соединенных Штатах Америки (США) сообщили, что количество жертв от урагана "Майкл", который обрушился на страну, выросло до 36 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, число жертв возросло в субботу, 20 октября, когда власти США подтвердили смерть женщины в округе Бэй, штат Флорида.

Отметим, что общее количество жертв в штате Флорида - 26. Еще 10 человек погибли в штатах Северная Каролина, Джорджия и Вирджиния.

Напомним, ранее сообщалось, что количество жертв в США в результате урагана "Майкл" выросло до 33. В результате стихийного бедствия более 15 тыс. домов получили повреждения, а еще 4,2 тыс. домов было разрушено полностью. Кроме этого, за время стихийного бедствия спасателями было эвакуировано более 16 тыс. человек.

Также РБК-Украина сообщало, что ураган "Майкл" нанес существенный вред базе ВВС США в Tyndall.