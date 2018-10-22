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Ураган "Уілла" в Тихому океані досяг максимальної категорії

Новини » Надзвичайні події    22.10.2018 - 21:46
Фото: ураган (Pixabаy)
Фото: ураган (Pixabаy)

Швидкість вітру урагану в Тихому океані становить майже 260 кілометрів на годину

Ураган "Уілла", який наближається до узбережжя Мексики, досяг максимальної п'ятої категорії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Національного центру США зі спостереження за ураганами.

Швидкість вітру урагану в Тихому океані становить майже 260 кілометрів на годину. За даними центру, ураган може вийти на сушу вздовж південно-західного узбережжя Мексики у вівторок або в середу вранці.

Очікується, що ураган Вілла принесе з собою руйнівний штормовий вітер. Біля узбережжя штормовий вал буде супроводжуватися великими і руйнівними хвилями. Також очікується, що Вілла принесе сильні дощі, які можуть привести до катастрофічних повеней.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ураган "Уілла" в Тихому океані посилився до третьої категорії.

Нагадаємо, в Сполучених Штатах Америки(США) повідомили, що кількість жертв від урагану "Майкл", який обрушився на країну, зросла до 36 осіб.

 

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