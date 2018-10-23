Ураган "Уілла" наблизився до курортного міста Мексики, евакуйовано тисячі людей

Фото: ураган (Pixabаy)

Швидкість вітру усередині урагану досягає 241 км на годину

Сформований в Тихому океані ураган "Уілла" наблизився до мексиканського курортного міста Мазатлан в північно-західному штаті Сіналоа, у зв'язку з цим були евакуйовані тисячі людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Очікується, що ураган "Уілла" вийде на сушу в декількох кілометрах на південь від Масатлана у вівторок вдень. До того часу, згідно з прогнозом, потужність стихії ослабне до третьої категорії. Швидкість вітру усередині урагану досягає 241 км на годину.

Зазначимо, раніше ураган "Вілла", який наближається до узбережжя Мексики, досяг максимальної п'ятої категорії.

Нагадаємо, у США повідомляли, що кількість жертв від урагану "Майкл", який обрушився на країну, зросла до 36 осіб.

Як повідомляється, кількість жертв зросла у суботу, 20 жовтня, коли влада США підтвердили смерть жінки в окрузі Бей, штат Флорида. Відзначимо, що загальна кількість жертв у штаті Флорида - 26. Ще 10 людей загинули в штатах Північна Кароліна, Джорджія і Вірджинія.