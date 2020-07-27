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Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за шторма "Ханна"

США, Техас, Понедельник 27 июля 2020 03:47
Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за шторма "Ханна"
Фото: ураган "Ханна" (соцсети)
Автор: Артур Родивилов

Это позволит властям задействовать больше ресурсов для ликвидации последствий

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за тропического шторма "Ханна". Глава государства отдал распоряжение об оказании штату федеральной помощи.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

В воскресенье губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о введении режима ЧС в 32 прибрежных округах штата. Это позволит местным властям задействовать больше ресурсов для смягчения последствий урагана.

Жителей штата призывают прислушиваться к указаниям местных чиновников и сохранять бдительность из-за погодных условий, чтобы обеспечить безопасность себе и своим близким.

Напомним, 25 июля Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщил о формировании первого в этом году тропического шторма над Атлантикой.

Спустя день стало известно, что стихия усилилась до урагана и достигла берегов Техаса.

Согласно данным центра, ураган перемещался со скоростью 64 км/ч, а максимальная скорость ветра внутри стихии достигала 150 км/ч. Из-за "Ханны" остались без электричества 283 тыс. домов.

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